Giunta Masci, fissata la prima riunione di maggioranza del centrodestra

È stata fissata la riunione di maggioranza del centrodestra al Comune di Pescara che sarà il primo passo verso la definizione della giunta del neo sindaco Carlo Masci.

I 6 partiti e liste che hanno supportato la candidatura a primo cittadino di Masci si confronteranno domani pomeriggio, venerdì 7 giugno.

Al vertice non parteciperà Masci che vuole lasciare spazio a Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pescara Futura, Udc e Amare Pescara di trovare il giusto equilibrio per la composizione della squadra di governo.

In base alle richieste di ogni singolo partito e lista non sarà facile trovare subito la giusta soluzione per la composizione della giunta: finora le richieste ufficiali sono giunte dall'Udc che chiede un assessorato per Massimiliano Pignoli, da Pescara Futura che chiede un posto in giunta e Fratelli d'Italia due assessorati per Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli. Domani metteranno sul tavolo le proprie carte la Lega, che punta ad almeno 3 assessori e al presidente del consiglio comunale, e Forza Italia che dovrebbe ottenere almeno un posto per l'ex sindaco Luigi Albore Mascia e l'altro per una delle quota rosa.