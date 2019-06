Giunta Masci, anche Pescara Futura "reclama" un assessore

Tra venerdì e sabato prossimi si svolgerà la prima riunione ufficiale della maggioranza di centrodestra al Comune di Pescara per iniziare a definire i dettagli di quella che sarà la giunta comunale del neo eletto sindaco Carlo Masci.

Nel toto-nomine entra anche Pescara Futura, orami storica lista civica cittadina, che "reclama" un assessore nella squadra di governo visto il buon risultato elettorale.

Nei giorni scorsi già l'Udc aveva richiesto un posto con Massimiliano Pignoli e due erano stati chiesti da Fratelli d'Italia con Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli.

Pescara Futura non indica nominativi ma il contenuto di una nota diffusa questa mattina, mercoledì 5 giugno, lascia poco spazio a dubbi e complica ulteriormente la quadratura del cerchio per il nuovo primo cittadino.

Questo il contenuto della nota diramata da Pescara Futura:

«Da 22 anni il movimento civico fondato da Carlo Masci è rappresentato in consiglio comunale e anche in quest’ultima competizione elettorale, pur con l’assenza dei suoi riferimenti storici, ha conseguito un risultato eccezionale (6,07%) classificandosi come 4a forza politica della maggioranza e 6a sulle 17 totali. Sia per la capacità propositiva, ampiamente testimoniata dalle migliori riqualificazioni urbane della nostra città, sia per l’ampio consenso ottenuto rivendichiamo il diritto/dovere di perseguire gli obiettivi programmatici sottoscritti anche con una nostra rappresentanza nella giunta del governo della città. Non da ultimo ringraziamo tutti gli elettori che ci hanno dato ancora una volta fiducia».