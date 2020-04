La giunta Masci non integrerà più il bonus spesa con il bilancio, insorge il centrosinistra. Ecco cosa affermano i consiglieri Sclocco, Catalano, Cuzzi, Giampietro, Pagnanelli, Di Iacovo e Frattarelli:

“Il sindaco aveva annunciato che per i pescaresi sarebbe stato disponibile un milione di euro e invece la realtà è un’altra. Nella variazione di bilancio approvata in giunta e che il consiglio comunale dovrà votare il prossimo 30 aprile, non c’è traccia degli oltre 325.000 euro promessi, che avrebbero dovuto incrementare i circa 675.000 euro ricevuto dal governo nazionale. A conti fatti, le uniche risorse messe in campo dal Comune e distribuite grazie ai servizi sociali sono quelle arrivate dal governo nazionale”.