Giunta comunale Pescara, il sindaco Masci nomina i primi due assessori

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, aveva annunciato che entro ieri, sabato 22 giugno, avrebbe ufficializzato la sua giunta comunale ma dopo lo scontro con la Lega il banco è, al momento saltato.

Ma il primo cittadino ha deciso comunque di iniziare a coprire due delle nove caselle della sua squadra di governo.

E ha scelto di partire facendo firmare i decreti di nomina a due suoi colleghi di partito di Forza Italia e così ieri pomeriggio hanno apposto la loro firma prima Isabella Del Trecco (ex assessore) e dopo anche l'ex sindaco Luigi Albore Mascia.

Lo stesso Mascia ha annunciato la sua nomina con un post su Facebook:

"Pronti per un nuovo inizio. Ho appena firmato l'accettazione del decreto con cui il sindaco di Pescara, Carlo Masci, mi nomina assessore nella nuova giunta che amministrerà la città. Torno in Comune con tante idee, con i nostri progetti, con la massima disponibilità ad ascoltare ogni cittadino. Nei prossimi giorni saprò quali sono gli impegni che il sindaco vorrà affidarmi. Il nostro viaggio a Pescara, per Pescara, con i Pescaresi può davvero iniziare".

Ieri pomeriggio Masci avrebbe voluto nominare anche un terzo esponente di Forza Italia, l'ex assessore alle Finanze, Eugenio Seccia e i due nomi indicati da Fratelli d'Italia (che nelle intenzioni di Masci avrebbero dovuto essere un uomo e una donna). Ma prima la Lega e poi anche il partito di Giorgia Meloni si sono messi di traverso. Dal Carroccio hanno fatto sapere che prima di lunedì non forniranno nominativi e che in ogni caso sarà lo stesso partito di Salvini a decidere numero di assessori e deleghe (la richiesta è sempre la medesima: 4 assessorati più la presidenza del consiglio comunale a Marcello Antonelli). Mentre Fratelli d'Italia ha ripuntato i piedi pretendendo due assessorati per Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli.

Una situazione di stallo totale che ha indotto Masci a fare un tentativo con l'Udc alla quale ha chiesto di indicare un assessore donna al posto di Massimiliano Pignoli. La risposta è stata negativa però. Ogni discorso dunque sembra rimandato alla prossima settimana.

Gallery