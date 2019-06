Il coordinatore provinciale della Lega spiega quale è la posizione del Carroccio in merito alla composizione della nuova giunta comunale: "Non è una rottura, noi qui stiamo cercando di costruire. Bisogna dare una svolta a questa trattativa che è in una fase di stallo: è già passato troppo tempo dall'elezione del sindaco. Nessuna pregiudiziale nei confronti di Pignoli: è un mio amico e lo stimo".