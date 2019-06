Giunta Masci, nemmeno Fratelli d'Italia fa passi indietro: vuole due assessori

Continua a tenere banco la mancata composizione della giunta Masci. Ora interviene anche Fratelli d'Italia per chiedere che si rispetti il risultato del voto. Il partito pretende di avere 2 assessori tra i 3 consiglieri comunali eletti.

Ecco cosa si legge in una nota:

"Le urne hanno decretato un ottimo risultato del partito che ha permesso l'elezione di ben 3 consiglieri comunali. Oltre all'alta preparazione ed esperienza degli stessi, giova precisare che da un punto di vista numerico il partito merita la giusta rappresentanza in Giunta, e che dunque non si può prescindere dalla presenza di due assessori di Fratelli d'Italia tra i tre eletti. Sono altri a dover fare un passo indietro. Tutto ciò è stato ampiamente rappresentato al sindaco Masci e siamo certi che non potrà non accogliere le nostre richieste se, come siamo convinti che sia, intende puntare su un esecutivo competente".