Giunta Masci al completo, firmano anche Seccia e la donna indicata dall'Udc

La squadra di governo cittadino è praticamente al completo. Eugenio Seccia ha infatti firmato questa mattina il decreto di nomina da assessore del Comune di Pescara. Ecco cosa ha dichiarato su Facebook:

"Grazie al sindaco, ai vertici del mio partito, Forza Italia, per l'onore di avere l'opportunità di essere assessore della mia città. Lavorerò instancabilmente, mettendo in campo la mia esperienza e anche professionalità, per migliorare la vita dei cittadini della nostra amata Pescara. Le deleghe ora le deciderà il sindaco, l'amico Carlo Masci".

Al posto di Seccia entrerà in consiglio comunale Ivo Petrelli per Forza Italia. Ed è ufficiale l'ingresso nella giunta Masci anche di Nicoletta Eugenia Di Nisio per l'Udc. È lei, dunque, la donna indicata dal partito di centro dopo la rinuncia al ruolo di assessore da parte di Massimiliano Pignoli.