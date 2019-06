Giunta Masci, Pd: "Se il buongiorno si vede dal mattino, per Pescara saranno anni bui"

"Se il buongiorno si vede dal mattino, per Pescara saranno anni bui".

Così in una nota i consiglieri comunali del Pd Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli in relazione alla guerra interna tra partiti di centrodestra che sta bloccando la composizione della giunta Masci.

E ancora:

"Per adesso la prima promessa fatta dal sindaco ostaggio della Lega Nord, quella di nominare la giunta sabato mattina, è stata platealmente sconfessata, e non si sa neppure fino a quando Pescara resterà ostaggio di questa guerra di poltrone in cui emerge una cosa sola: gli uomini sono sempre gli stessi, hanno solo cambiato partito e sotto insegne diverse continuano la guerra fra correnti che combattevano quando erano tutti dentro Forza Italia. I pescaresi hanno scelto una maggioranza e hanno il diritto di essere amministrati, la destra che ha vinto le elezioni ha il dovere di iniziare a lavorare".