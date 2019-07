Giunta Masci, Coalizione Civica sulla questione donne: "Il vero problema sono gli uomini"

Coalizione Civica interviene in merito al dibattito riguardante la composizione della giunta Masci. Il sindaco, lo ricordiamo, fino ad ora ha nominato solo quattro assessori, di cui due donne, ma il problema delle quote rosa sta rallentando le altre nomine considerando le richieste avanzate dalla Lega.

Il movimento politico invece attacca questo atteggiamento in quanto le donna vanno considerate come una risorsa:

Ci pare invece che il vero problema siano gli uomini! Il prolungarsi della diatriba politica nella formazione della Giunta al comune di Pescara ma soprattutto l'imbarazzante modalità di gestire il conflitto partitico nei confronti delle donne ci lascia davvero sconcertati. È ormai più di un mese che la maggioranza di governo sta litigando per trovare una quadra per le quote di genere.

Competenze e professionalità delle donne disponibili passano in secondo piano per soddisfare l’arrivismo maschile.

Tristemente si evince ancora una volta come le donne siano usate strumentalmente, al servizio di una politica ancora oggi dominata dal genere maschile.