Giunta Masci, Fratelli d'Italia chiede due assessori: Cremonese e Rapposelli

In vista della composizione della giunta comunale di Pescara, che sarà guidata dal neo eletto sindaco Carlo Masci, Fratelli d'Italia oggi, lunedì 3 giugno, ha fatto il punto della situazione e messo sul piatto le richieste per la futura squadra di governo.

Il partito della Meloni chiede due assessori e in particolare i due più votati: Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli.

A specificare la richiesta di due assessorati nella giunta Masci sono sono stati il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, e il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli.

Dunque dopo la richiesta ufficiale dell'Udc di un assessorato a Massimiliano Pignoli, si aprono ufficialmente le trattative per arrivare alla composizione della squadra di governo con Lega e Forza Italia che non faranno attendere le loro richieste.

Fratelli d'Italia ha anche indicato quali dovranno essere le priorità del programma: sanità, commercio, turismo, sicurezza e decoro urbano.