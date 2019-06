Giunta Masci, il Pd: "Sindaco impreparato, Comune nel caos"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a oltre un mese dal voto non riesce ancora a trovare la quadratura del cerchio per la composizione della giunta comunale e dall'opposizione piovono critiche.

Per i consiglieri comunali del Pd la città è senza governo a causa di un sindaco impreparato e la conseguenza è quella di avere un Comune nel caos.

Questo quanto affermano Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli:

«Decine di progetti fermi, uffici in attesa di indicazioni, programmazioni congelate, un Comune nel caos. L’incapacità della destra di dare un governo alla città sta bloccando Pescara e il prezzo lo pagano solo i pescaresi. Questa situazione è diventata insostenibile. Basta fare un giro per gli uffici per capire quanti progetti, anche urgenti, sono fermi perché la destra non riesce a mettersi d’accordo sulle poltrone e sta lasciando la città resta senza un governo. Anche gli annunci che il sindaco continua a fare sui social network, oltre a denunciare un grande nervosismo, sono armi di distrazione di massa perché non sono stati condivisi con il resto della maggioranza e dunque rischiano di restare solo nei post su Facebook. La verità è che sono trascorsi trentadue giorni dalle elezioni, e non si vede la minima schiarita all’orizzonte: nella migliore delle ipotesi la giunta Masci partirà con parecchi nemici interni e questo indebolirà ogni azione amministrativa. Il sindaco si sta dimostrando impreparato a guidare Pescara. Governare una città complessa come Pescara è faticoso e richiede passione: se il sindaco e i suoi alleati non hanno più voglia, chiedano scusa ai pescaresi».