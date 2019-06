Giunta Comunale Pescara, Masci ha deciso quando nominerà gli assessori

Ancora 48 ore e il Comune di Pescara avrà la sua nuova giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci.

Il primo cittadino infatti, dopo due vertici nei quali i partiti e le liste che hanno sostenuto la sua candidatura non hanno trovato un accordo, ha deciso di rompere gli indugi convinto che la città abbia bisogno di una squadra che si metta all'opera.

Masci ha così deciso che sabato 22 giugno, dopo aver sentito i vari partiti firmerà i decreti di nomina dei vari assessori per avere così la giunta comunale.

L'incontro tra il sindaco del capoluogo adriatico e i coordinatori regionali dei vari partiti dovrebbe esserci nel pomeriggio di domani e il giorno dopo verrà ufficializzata la composizione della squadra di governo. Masci proverà a sciogliere i nodi che hanno impedito finora di trovare la sintesi.

Il primo problema resta quello delle quote rosa visto che a fronte di 4 nomine risultano elette solo 3 donne in consiglio comunale, mentre la seconda problematica è quella di accontentare le aspettative di tutti, dalla Lega che pretende almeno 4 assessori fino all'Udc che, in caso di mancata assegnazione delle deleghe a Massimiliano Pignoli è pronta ad andare all'opposizione in tutta la regione.