Giunta comunale Pescara, Masci tira dritto: nominato un altro assessore

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, tira dritto nel muro contro muro con la Lega e dopo le nomine ad assessore a Luigi Albore Mascia e Isabella Del Trecco ha firmato un altro assessore.

Oggi, venerdì 28 giugno, ha apposto la firma per la nomina anche Alfredo Cremonese.

In sostanza lunedì, giorno nel quale dovrà tenersi il primo consiglio comunale il primo cittadino, in caso di mancata ricucitura con il Carroccio, Masci dovrà far approvare la delibera con le linee di mandato da portare nell'assise civica e presentare la giunta. Oltre ai tre nominati hanno firmato la loro adesione a svolgere il ruolo di assessore anche Mariarita Paoni Sacconi, Eugenio Seccia e Massimiliano Pignoli.

Questo quanto annuncia Masci:

«Lunedì dovrò approvare in giunta la delibera con le linee di mandato da portare in consiglio. A quel momento ci sarà la giunta. Se i partiti, a cui ho chiesto un supplemento di riflessione per arrivare all'intesa fra tutte le componenti della coalizione, troveranno un accordo, tenuto conto che l'unica questione sospesa è una quota di genere, allora farò la giunta a 10. In caso contrario farò una giunta ridotta, visto che esiste un numero massimo di assessori ma non un numero minimo. L'unico vincolo è il rispetto della quota di genere. Lascerò comunque gli spazi per comporre un accordo di coalizione, bene supremo».

Il primo consiglio comunale è stato convocato perché dovrà essere approvata la rateizzazione delle cartelle esattoriali che è un'operazione che coinvolge numerosi cittadini. A questo punto l'assise civica dovrà anche eleggere il presidente e dovrebbe essere Marcello Antonelli della Lega. Lega e Masci che hanno ancora due giorni in sostanza per raggiungere un accordo utile a comporre la squadra di governo.