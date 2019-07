Giunta comunale Pescara, la Lega resta fuori: Masci si presenterà con 4 assessori

Il tentativo estremo provato ieri, domenica 30 giugno, di trovare una soluzione utile alla composizione completa della giunta comunale del sindaco Carlo Masci non ha sortito gli effetti sperati.

Dunque il primo cittadino si presenterà in consiglio comunale per il giuramento con una squadra ridotta formata da 4 assessori.

L'appuntamento è previsto per oggi pomeriggio alle ore 18 con la prima seduta dell'assise civica.

Ieri mattina c'è stata una riunione di Forza Italia nel corso della quale però si è deciso di non sacrificare la posizione di Eugenio Seccia in favore della quota rosa mancante. Così si è tornato a bussare alla porta dell'Udc ma i centristi non hanno intenzione di rinunciare al posto in giunta di Massimiliano Pignoli che se dovesse restare fuori porterebbe il partito guidato da Enrico Di Giuseppantonio a lasciare la coalizione di centrodestra in tutto l'Abruzzo.

Dal canto suo la Lega è rimasta ferma all'ultima offerta ufficializzata giovedì scorso: 3 assessori (Gianno Santilli, Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli) più Marcello Antonelli che verrà eletto come presidente del consiglio comunale (per il ruolo di vice presidente sono in lizza uno tra Berardino Fiorilli di Amare Pescara e Fabrizio Rapposelli di Fratelli d'Italia.

Questa mattina la maggioranza di centrodestra avrebbe provato (infruttuosamente) a chiudere il discorso per consentire al sindaco Carlo Masci di presentarsi nel primo consiglio comunale con la giunta al completo. Dunque, a meno di clamorosi ribaltoni nelle ultime ore, oggi pomerggio Masci presenterà la giunta composta da 4 assessori più lui: