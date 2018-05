Giro d'Italia a Bussi, la polemica: "Perchè parlare in tv soltanto della discarica?"

L'ex presidente della Provincia di Pescara, Pino De Dominicis, oggi candidato sindaco di Bussi sul Tirino, ha inviato una lettera aperta al Direttore di RAI Sport, Gabriele Romagnoli, per protestare contro l'immagine che è stata data di Bussi durante l'ultima tappa del Giro d'Italia.

"Durante la tappa di ieri - scrive De Dominicis - nell’attraversare Bussi sul Tirino il cronista, con il suo servizio, si è soffermato esclusivamente su una brutta storia che riguarda la scoperta, 10 anni fa, di una discarica di rifiuti nell’area industriale all’epoca Montedison. La cosa ha infastidito tutti i nostri concittadini impegnati da anni a combattere per cercare di cancellare questo marchio "di paese discarica" che non ci appartiene e che stiamo cercando con fatica di rimuovere. Stiamo investendo tutte le nostre energie, soprattutto dei nostri giovani su tematiche ambientali legate allo splendido fiume Tirino, classificato tra i più belli e puliti d’Europa e della sua valle dove sono nate attività che stanno portando in questo angolo di paradiso migliaia di turisti ogni anno".