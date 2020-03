Giovani Democratici attaccano la maggioranza per la mozione sugli alberi per i bimbi mai nati: "Una vergogna"

Duro attacco dei Giovani Democratici di Pescara per la mozione del consigliere Scurti, approvata ieri 2 marzo dal consiglio comunale, riguardante la piantumazione di un albero per ogni bimbo mai nato. Secondo il movimento, si tratterebbe di una colpevolizzazione culturale e morale vergognosa delle donne che scelgono volontariamente di interrompere la gravidanza entro i primi tre mesi, e dunque di una strumentalizzazione contro l'aborto.

Invitiamo piuttosto i vertici della più grande città d’Abruzzo a vigilare sulla piena applicazione della Legge 194/78 in una regione, la nostra, nella quale il diritto a disporre liberamente del proprio corpo risulta più che diminuito dalla percentuale spaventosa dell’80% dei ginecologi obiettori di coscienza. La strada per diminuire il numero di aborti, che comunque costituiscono esperienze emotivamente pesantissimi per la vita di una donna, è l’educazione sessuale sin dalla giovanissima età, non l’oscurantismo culturale tipico delle destre reazionarie e ultracattoliche europee e mondiali, dalle quali persino la Chiesa ha preso le distanze pubblicamente

Ricordiamo che la mozione impegna giunta e sindaco ad individuare un'area dove piantumare gli alberi esattamente come accade già per la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato in città.