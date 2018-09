Giorgia Meloni a Pescara al museo Colonna in vista delle elezioni regionali

Giorgia Meloni a Pescara per un incontro che si svolgerà al museo "Vittoria Colonna".

"L'Abruzzo è Speciale: una terra fragile e bellissima” sarà il tema che verrà affrontato giovedì prossimo, 13 settembre, alle ore 11 al Colonna e che vedrà la partecipazione della leader di Fratelli d'Italia.

L'evento sancirà anche l'insediamento di un gruppo di lavoro sul programma per le elezioni regionali che vedrà impegnati, oltre ai dirigenti e amministratori di partito, personalità della società civile esperte nei diversi ambiti su cui costruire obiettivi e progetti.

«Le prossime regionali», si legge in una nota, «rappresentano un appuntamento molto importante per il futuro dell'Abruzzo e per la sua rinascita, l’impegno del partito di Giorgia Meloni è lavorare su un’importante proposta di governo. È per questo che Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare le migliori energie della nostra regione per confrontarsi su idee e programmi per il rilancio dell’Abruzzo».