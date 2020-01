Torna l'iniziativa del M5S “Giocattoli in MoVimento”

Torna oggi (6 gennaio) l'iniziativa del M5S “Giocattoli in MoVimento”, evento nazionale organizzato dai portavoce pentastellati in 100 piazze d'Italia, tra cui Pescara, dove sarà possibile donare un giocattolo dalle 10 alle 19 nel gazebo allestito in corso Umberto, all'angolo con via Regina Margherita.

Spiegano i consiglieri grillini Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo:

“Tutti i bambini potranno scambiare giocattoli o libri usati in buono stato nel gazebo che allestiremo in corso Umberto; ogni bambino potrà portare due o più giocattoli per riceverne uno in cambio così da poterci permettere la raccolta di un piccolo patrimonio da donare a bimbi meno fortunati, che si trovano in case-famiglia e ospedali”.

Lo scorso anno tutti i giochi raccolti sono stati consegnati alla casa famiglia “Esperanza” di Montesilvano