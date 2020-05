Gilet arancioni, Acerbo denuncia: "Anche a Pescara ci sono stati assembramenti"

In merito alla mobilitazione dei gilet arancioni, tenutasi ieri in tutta Italia, Maurizio Acerbo denuncia che "anche a Pescara ci sono stati assembramenti", non utilizzando tra l'altro i dispositivi di protezione individuale.

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista commenta duramente quanto accaduto nella mattinata del 30 maggio, con molta gente a manifestare senza mascherina: "Milioni di italiani rispettano le regole per contenere il contagio e si consente a questi figuri di violarle sulla pubblica piazza?".

"Anche a Pescara i sedicenti gilet arancioni hanno tenuto un assembramento senza mascherine. Non sono mancati i saluti romani. Spero che siano stati identificati. Questa mobilitazione è capitanata dall'ex colonnello dei carabinieri Pappalardo, che oggi fa il populista ma fu eletto in parlamento nelle file del Psdi. Pappalardo è un politicante che ha fatto molte capriole".

Acerbo sottolinea che "la tolleranza del ministero degli interni per questi figuri è gravissima e inquietante" e si chiede se il viminale abbia "autorizzato questi assembramenti senza mascherine e distanziamento in tutta Italia".

Il segretario di Rifondazione ricorda inoltre che "tutte le iniziative di organizzazioni di sinistra e democratiche sono state sottoposte a restrizioni per il Covid 19", e si dice convinto che se i manifestanti di ieri fossero stati "dei centri sociali o dei sindacati di base", sarebbero "già stati caricati".

Infine Acerbo ritiene "gravissimo" che si consenta "a questi figuri di diffondere fake news pericolose per la salute" sul "virus che non esiste e altre fesserie complottiste".