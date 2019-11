Lo Spaz, Gileno attacca Masci: "Lei non è il mio sindaco"

Saverio Gileno, uno dei ragazzi de 'Lo Spaz', torna sul consiglio comunale odierno durante cui c'è stata la protesta dei ragazzi del centro di aggregazione giovanile, che ora rischia di essere sfrattato. Gileno ha pubblicato su Facebook una dura critica al sindaco Carlo Masci, accusato di non essere neanche mai entrato nella struttura che una volta ospitava la scuola di Villa Fabio:

"A lei non interessa quanto viene fatto - scrive Gileno rivolgendosi al primo cittadino - Non interessa che è stata salvata una struttura dall’abbandono da ragazzi di 15-30 anni. A lei, sindaco, interessa solo la sua continuativa becera campagna elettorale da 'Taleban'. Lei vuole solo distruggere adducendo i più svariati pretesti. Lei non è il mio sindaco. Le scene di disprezzo verso la partecipazione giovanile che ho visto oggi non possono essere accettate dalla società pescarese".