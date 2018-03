Le ville della Pineta? Per Melilla sono "un patrimonio da tutelare"

L'On. Gianni Melilla, deputato uscente di SI, ha chiesto alla Soprintendenza e al Comune di Pescara di verificare la possibilità di un'azione di tutela rigorosa delle ville liberty della Pineta di Pescara.

Si moltiplicano le voci di progetti di abbattimento di alcuni villini sfruttando le nuove normative vantaggiose per i proprietari. E risulta altresì "intollerabile" lo stato di abbandono e degrado di alcune delle più belle ville della zona, come ad esempio il villino “La Porta”.

"Il nuovo quartiere climatico-balneare della Pineta voluto agli inizi del '900 da un sindaco lungimirante come Teofilo D’Annunzio, e da progettisti di grande valore come l’architetto Antonio Liberi, cognato di Gabriele D’Annunzio, è la zona di Pescara in cui si è realizzato un rapporto unico tra la Pineta mediterranea, le case e il mare - spiega Melilla - L’ex Kursaal, poi liquorificio Aurum, recentemente recuperato, è forse l’unico vero monumento della Pescara del secolo scorso e contribuisce a dare a questo quartiere un grande fascino che è cresciuto con l'istituzione della Riserva Regionale della Pineta Dannunziana, con una legge regionale da me proposta e fatta approvare dal Consiglio Regionale nel 2000. Ora sarebbe grave non tutelare integralmente le ville della Pineta".