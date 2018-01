L'onorevole Gianluca Vacca (M5S) in visita all'Icranet di Pescara

Ieri mattina Gianluca Vacca, parlamentare pescarese del M5S, ha visitato il centro di ricerca internazionale di astrofisica Icranet, nel cuore di Pescara, e ha potuto verificare insieme all'illustre scienziato Remo Ruffini, presidente del centro, l'altissimo livello di ricerca che lì viene svolto. Vacca è anche referente nazionale del programma Università e Ricerca dei pentastellati, che verrà presentato a Bologna giovedì prossimo da lui stesso e, tra gli altri, da Alessandro di Battista.

"È stato un incontro entusiasmante - afferma - che si aggiunge a una serie di visite svolte in questi 5 anni in tutta Italia a università, dipartimenti ed enti di ricerca in qualità di componente della Commissione parlamentare referente. Con il presidente Ruffini abbiamo avuto modo di parlare anche dei tagli ingiustificati subiti dal centro negli ultimi anni soprattutto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ho preso l'impegno, qualora dovessi essere riconfermato alla Camera dei Deputati, di fare in modo che il centro possa avere i finanziamenti necessari. Anche delle difficoltà che affliggono il mondo della ricerca in Italia si parlerà nella 3 giorni pescarese del Villaggio Rousseau, dove avrò l'onore di partecipare, sabato mattina, in qualità di relatore per presentare il programma Università e Ricerca del Movimento 5 stelle".