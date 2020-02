Il consigliere Pd Giampietro attacca il centrodestra dopo il sopralluogo nell'accampamento sul lungofiume: "Superato il limite delle decenza"

Duro attacco del consigliere comunale Pd Giampietro all'amministrazione comunale, dopo il sopralluogo della commissione sicurezza di ieri nell'accampamento scoperto sotto la pista ciclabile sul lungofiume nord. Giampietro evidenzia che era sufficiente una segnalazione, come avviene normalmente da parte dei consiglieri comunali, senza mobilitare un'intera commissione, la polizia municipale e l'assessore alla sicurezza:

Le commissioni consiliari esistono invece per approfondire le delibere in discussione in Consiglio: bene hanno fatto i consiglieri di centrosinistra presenti, ovvero Giacomo Cuzzi, Francesco Pagnanelli, Mirko Frattarelli a rinunciare al gettone e denunciare l'accaduto. C'è un limite anche alla decenza. E questo limite, oggi, è stato abbondantemente superato