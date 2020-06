Il consigliere Giampietro contrario alla gestione privata del parco dello sport: "No ai campi a pagamento"

No alla gestione privata del nuovo parco dello sport, inaugurato ieri in via Rigopiano. Lo ha detto il consigliere comunale pd Giampietro intervenendo sull'inaugurazione della struttura comunale realizzata in collaborazione con il Coni. Secondo il consigliere d'opposizione, si tratta di un evento e risultato storico per il quartiere ospedale e per la circoscrizione Colli, voluto dalla giunta di centrosinistra che ha sottratto al degrado quell'area ex monopolio.

L'affidamento a privati della gestione, come previsto dal bando della giunta Masci in scadenza il 15 giugno, sarebbe però un errore in quanto ci sarebbero altre soluzioni per gestire l'area, affidandola per esempio a Pescara Multiservice che ha già lavorato per altri impianti sportivi. Il privato infatti potrebbe applicare tariffe per l'utilizzo dei campi sportivi, un idea differente rispetto a quella originaria concepita per riqualificare e dare spazi di aggregazione sociale alla zona di San Giuseppe.

Le soluzioni alternative insomma ci sono: chiederemo alla giunta Masci di rivedere questa decisione. Il gestore individuato potrà applicare tariffe massime per l'uso dei campi sportivi di 65 euro per ogni allenamento di 90 minuti di raggruppamenti privati con l'uso degli spogliatoi (55 euro senza spogliatoi), 41 euro per le società cittadine di adulti e amatoriali (31 senza spogliatoi), 50 euro ad allenamento per le società non cittadine (41 se giovanili, 31 senza spogliatoio). Le gare potrebbero costare fra i 55 e i 90 euro.

Ricordiamo che l'area complessiva del parco dello sport è di 8500 metri quadrati e presto saranno installati anche i giochi per bambini. L'orario d'apertura è dalle 7 alle 21.