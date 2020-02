Affondo del M5s all'amministrazione Masci sui furti al mercato coperto: "I commercianti attendono risposte"

Dare risposte concrete ed immediate ai commercianti del mercato in via dei Bastioni, oggetto di continui furti e saccheggi notturni soprattutto a causa del cantiere non completato ed abbandonato che favorisce l'intrusione dei malintenzionati. I consiglieri comunali del M5s Lettere e Sola intervengono sulla questione dopo l'audizione di alcuni operatori commerciali durante la seduta della commissione commercio.

Secondo i consiglieri pentastellati, dall'amministrazione comunale non sono arrivate risposte concrete ed i commercianti si sentono abbandonati, con nove furti negli ultimi due anni:

Da tempo sofferente per i tanti posteggi liberi e mai riassegnati per mancanza di iniziativa da parte del Comune nel pubblicare nuovi bandi, il mercato necessita di soluzioni che tardano ad arrivare, compreso un palese stallo della Giunta sulla destinazione d’uso del primo piano, che continua ad essere un patrimonio pubblico inutilizzato. E proprio dopo l’abbandono della ditta appaltatrice del cantiere al primo piano, i cui lavori sono fermi da mesi, è facile per i malintenzionati accedere alla struttura priva di sorveglianza e sfondare una semplice lastra di cartongesso per entrare nel mercato al piano terra, dove ormai con una certa costanza, rubano merci e soldi recando continui ulteriori danni alla struttura.

Il consigliere Sola ha chiesto il riavvio immediato dei lavori rivalendosi sulla ditta che li ha abbandonati senza completarli, affidandoli ad un'altra impresa, sorveglianza notturna e la riassegnazione dei box vuoti. Il collega Lettere ha concluso: