“Fridays for future”, il sindaco Masci: "Comune in prima fila per salvaguardare l'ambiente"

Un'ondata di verde che ha invaso anche le strade di Pescara, verde per il quale l'amministrazione Masci pone la massima attenzione, così come per le tematiche ambientali in genere e della mobilità sostenibile. Il sindaco di Pescara commenta il corteo che ha portato anche in città migliaia di persone in strada per il "Friday for future" ricordando come il Comune sia in prima linea per questo genere di tematiche, presenti nel programma di governo:

Nelle linee programmatiche di mandato il progetto di rilancio della città di Pescara vede i cittadini epicentro di una nuova economia totalmente eco - sostenibile. Useremo tutti i sistemi più innovativi legati alle smart land e continueremo ad affrontare i problemi dell’ambiente urbano partendo dal tema del verde, che è l’elemento fondativo del sistema di spazi che possono consentire alla città una rigenerazione ecologica dell’ambiente

Massimo impegno anche per la manutenzione del verde, nel progettare nuove aree verdi e nell'incremento del patrimonio arboreo promette Masci, che garantisce una città più verde e più vivibile e con più parchi alla fine di questi cinque anni di governo.