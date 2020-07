Il consigliere Frattarelli denuncia: "Per quale motivo vengono tagliati gli alberi in via Paolini?" [FOTO]

Il consigliere di centrosinistra Mirko Frattarelli, denuncia il taglio di alcuni alberi in via Renato Paolini, a pochi passi dal nuovo ospedale Covid. Il consigliere d'opposizione ha postato sul suo profilo Facebook alcune foto che mostrano le operazioni avviate questa mattina e chiede spiegazioni all'amministrazione comunale:

Non solo dobbiamo assistere al decadimento dei parchi e dei giardini comunali, privi di controlli e dove sporcizia e degrado sono all'ordine del giorno, a nord e a sud della città. Da questa mattina stanno tagliando gli alberi di via Renato Paolini. Perché? Chiederemo spiegazioni molto presto

Ricordiamo che recentemente in città c'era stato un altro dibattito acceso con polemiche relative alla piantumazione di palme in via Pepe, voluta dall'amministrazione comunale ma criticata anche dagli agronomi oltre che dall'opposizione.