Il consigliere Frattarelli replica al vicesindaco Santilli sulla questione delle multe alle bici: "Meno repressione e più rastrelliere"

Più rastrelliere e meno repressione e multe per risolvere il problema delle bici posteggiate in modo non corretto in città. A parlare è il consigliere comunale d'opposizione Mirko Frattarelli, che interviene dopo l'annuncio da parte del vicesindaco Santilli di diverse sanzioni comminate a ciclisti indisciplinati, con i controlli serrati che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Secondo Frattarelli, Santilli in realtà non protestava quando era consentito agli automobilisti di parcheggiare sopra la riviera nord, aggiungendo che fortunatamente l'uso delle biciclette si sta diffondendo in città e dunque occorrono nuove strategie:

La soluzione affinché i cittadini parcheggino meglio la loro bici? Più rastrelliere. Non ci sono altre soluzioni. Sul nostro lungomare ci sono pochissime rastrelliere, e l’amministrazione comunale invece di pensare a come punire chi parcheggia malamente la propria bicicletta, dovrebbe investire e dotare la città di spazi idonei dove parcheggiare il loro mezzo dolce in totale sicurezza e nel rispetto di tutti. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Frattarelli infine, in periodo d'emergenza sanitaria la polizia municipale dovrebbe essere utilizzata per i controlli sugli assembramenti e non per chi parcheggia male la propria bicicletta.