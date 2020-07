Il consigliere Frattarelli sulla campagna del Comune contro i mozziconi: "È frutto della mia mozione approvata all'unanimità"

Il consigliere d'opposizione Mirko Frattarelli interviene in merito alla campagna lanciata dall'amministrazione comunale contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta in città. Frattarelli ricorda che il 23 gennaio scorso fu approvata la sua mozione riguardante proprio questa tematica, che di fatto ha aperto la strada al percorso avviato dal centrodestra al governo della città.

Perciò esprimo soddisfazione, in quanto l'amministrazione sta dando concretezza alla mia proposta. C'è necessità di cominciare un percorso di sensibilizzazione e informazione nelle scuole cittadine, oltre che la promozione di una seria campagna di informazione contro l'abbandono dei mozziconi.

Il consigliere auspica l'estensione del divieto di fumo a parchi e spiagge, come accade in altre città come Alba Adriatica, Ravenna e Forlì, una misura che tutela in non fumatori e l'ambiente. Per ottenere la bandiera blu, specifica Frattarelli, servono politiche come questa, per il territorio e per migliorare la qualità della vita di tutti.