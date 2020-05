Il consigliere Pd Frattarelli: "Degrado, rifiuti ed incuria a San Silvestro" - FOTO

Il consigliere comunale del Pd Mirko Frattarelli denuncia degrado e disagi per i residenti della zona di San Silvestro. A seguito delle segnalazioni e denunce ricevute dai cittadini, il consigliere ha verificato la presenza di buste della spazzatura abbandonate davanti al parcheggio del cimitero, rifiuti ingombranti ed altro materiale:

Via Luigi Polacchi, via Jasonni, traverse di via D'Avalos e zona stadio versano in condizioni pessime. Sporcizia, aree verdi incolte, e decine di guanti e mascherine a terra. Il primo appello ai cittadini. Aiutateci a tenere la città pulita. Il secondo appello all'amministrazione. Non vi occupate solo del centro città. Pescara va mantenuta pulita e decorosa, tutta.