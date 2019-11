Fratelli d'Italia, anche a Pescara si potrà firmare per le quattro leggi di iniziativa popolare

Anche a Pescara e provincia sarà possibile aderire alla raccolta firme di Fratelli d'Italia per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare che il partito di Giorgia Meloni intende presentare.

Sabato 2 e domenica 3 novembre e sabato 9 e domenica 10 novembre si potrà firmare a Piazza Salotto dalle 15 alle 20 il sabato e dalle 10 alle 13 la domenica nel capoluogo, mentre a Montesilvano (2-3 e 9-10 novembre) nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 16.00-19.00, gazebo allestito in corso Umberto 348; Città Sant’Angelo: sabato 9, dalle 9.00 alle 13.00 in largo Gorizia in centro storico; Manoppello Scalo: sabato 9 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 in piazza Zambra; Cepagatti: gazebo in via Roma il 9 dalle 15.00 alle 20.00, ed il 10 novembre dalle 9.00 alle 13.00.

Le proposte riguardano l'elezione diretta del presidente della Repubblica, l'abolizione dei senatori a vita, il tetto massimo di pressione fiscale in Costituzione e supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo.

Il coordinatore provinciale di Fdi, Stefano Cardelli, ha dichiarato: