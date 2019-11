Fratelli d'Italia, otto nuovi ingressi in provincia di Pescara

Crescono le adesioni a Pescara e provincia per "Fratelli d'Italia". Questa mattina infatti sono stati presentati otto nuove ingressi nel partito di Giorgia Meloni dal consigliere e capogruppo regionale Testa e dal coordinatore provinciale Cardelli.

Si tratta di Paride Di Febo assessore alle politiche sociali di Cappelle sul Tavo, Angelo Anselmi oresidente del Consiglio comunale di Cappelle sul Tavo, Trovarelli Antonio e Canzano Francesco consiglieri di minoranza al comune di Turrivalignani, Nicola Battaglia consigliere nel Comune di Salle, Nunzio Caiano consigliere comunale di Castiglione a Casauria, Nicola Orsini assessore al personale e alla protezione civile nel Comune di Caramanico, e Giulio D’Aurizio, presidente del consiglio comunale di Roccamorice.

Soddisfazione è stata espressa dagli esponenti locali del partito, che sottolineano come il peso politico di Fratelli d'Italia stia crescendo costantemente nel Pescarese giazio al lavoro di squadra ed alla concretezza dei fatti. Cardelli ha aggiunto:

Oggi è un giorno felice per Fratelli d’Italia che dall’evento di Atreju 2018 in cui fu lanciata l’apertura del partito a nuove

forze del centrodestra, continua ad attestare una crescita inarrestabile. Siamo a 46 bandiere in tutta la provincia e sono certo che entro la fine della prossima estate l’avremo conquistata integralmente

Anche i diretti interessati hanno sottolineato come la scelta verso il partito sia stata dettata da valori e principi condivisi, per l'impegno sul territorio e la coerenza mostrata da Giorgia Meloni. Testa infine ha annunciato un evento di Fratelli d'Italia per i primi giorni di dicembre alla presenza del capogruppo alla camera Francesco Lollobrigida.