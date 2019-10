Il ministro Boccia a Pescara: "Le aree interne sono una priorità assoluta"

Questa mattina è stato a Pescara il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, per incontrare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



Boccia ha ribadito che l’Autonomia funziona "se nessuno resta indietro":

"Le aree interne e le aree di montagna sono una priorità assoluta, altrimenti si svuotano - è il pensiero del ministro - L'idea della legge quadro che presenteremo al Parlamento è che dovrà tenere insieme il Paese e dovrà consentire a tutte le aree in ritardo di sviluppo, non solo le regioni in ritardo, ma anche le aree in ritardo all'interno delle regioni, di ottenere priorità rispetto alle aree più sviluppate".