FOTO - Strade dissestate e lavori incompleti a Pescara, tre sopralluoghi del consigliere regionale Blasioli

Il consigliere regionale PD, ed ex vicesindaco di Pescara Blasioli ha effettuato tre sopralluoghi in altrettante strade della città. dove alcuni cittadini gli avevano segnalato delle problematiche legate alla sicurezza stradale ed ai cantieri. In particolare, ha potuto verificare scattando anche alcune foto, la presenza di dissesti e lavori incompiuti che creano disagi soprattutto ai ciclisti e pedoni, e potenziali pericoli.

Ecco il post pubblicato su Facebook da Blasioli:

Tornato da L’Aquila con dei buoni risultati di cui nessuno parla mi sono recato nei luoghi di alcune segnalazioni. Le prime tre foto si riferiscono a via Salara Vecchia. Siamo vicini alla scuola e gli scavi della fibra se non vengono ripristinati per tempo rischiano di disincentivare la percorrenza ciclistica verso la scuola. Le ulteriori foto sono le condizioni in cui versa via Fosso Cavone. Anche qui si tratta di una strada di accesso al Volta. Qui però si tratta di crateri non dovuti alla fibra ma ad un abbandono di mesi dell’ufficio manutenzione strade.

Le ultime invece sono gli scavi fibra di giugno. Via Passo della Portella, via Monte Corvo e via Sella di Corno. Sono le vie di accesso all’ospedale. Qui la fibra ha scavato a giugno. Siamo ad ottobre e la situazione è davvero pericolosa.

Invito chi di dovere ad attivarsi prima di qualche danno serio.