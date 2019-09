Fosso Vallelunga, sopralluogo del Comune per la questione esondazioni -.FOTO

Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo tecnico a Fosso Vallelunga, per concordare con i tecnici comunali gli interventi da eseguire per eliminare il rischio di esondazioni in caso di forti piogge, scongiurando quanto avvenne a fine 2012 quando villaggio Alcyone fu evacuato per l'esondazione del fiume.

Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco al termine del sopralluogo odierno compiuto con la commissione ambiente presieduta dal consigliere Petrelli e richiesta dal consigliere Scurti.

La situazione, sottolinea l'assessore assieme a Petrelli, è delicata soprattutto nella parte alta del Fosso, ricca di vegetazione naturale, protetta, dove ogni intervento va concordato con gli uffici comunali dell'Ambiente: