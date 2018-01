In disaccordo con le candidature, Foschi si dimette da coordinatore di Fratelli d’Italia

Armando Foschi ha rassegnato le proprie dimissioni da coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, in disaccordo con la composizione delle liste che verranno presentate in Abruzzo. In una lettera aperta indirizzata alla presidente del partito, Giorgia Meloni, Foschi afferma:

“La mia città, Pescara, è stata particolarmente penalizzata, perché nella scelta delle candidature non sempre sono stati premiati la coerenza, il costruttivo lavoro sul territorio e la lealtà verso il partito e gli alleati. Si fa un gran parlare di militanza e meritocrazia e poi si dà la medaglia a chi è appena arrivato, non si sa da dove venga, quanto tempo rimarrà prima di andare chissà dove e chissà con chi, solo alla ricerca di situazioni di comodo. Desidero evidenziare la mia presenza costante e attiva nella Destra, che mi ha portato nell’autunno del 2013, quando ricoprivo il ruolo di capogruppo del PdL nel Comune di Pescara, a scegliere di aderire a Fratelli d’Italia, in cui ho ritrovato quei valori che sono sempre stati alla base di ogni mia attività personale, lavorativa e politica”.

Per Foschi, il nuovo scenario che si è aperto a Pescara e le scelte effettuate per le candidature “senza il minimo coordinamento a livello regionale e senza essere per nulla interpellato né informato delle decisioni finali (sono venuto a sapere tutto dalla stampa)” fanno sì che “esista una totale mancanza di fiducia e considerazione nei miei confronti, ingiusta in rapporto all’attività che ho sempre svolto con grande impegno e onestà”.