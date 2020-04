Emergenza Covid-19, Forza Italia deposita un odg per stabilizzare il personale sanitario

Emergenza Covid-19, Forza Italia deposita un ordine del giorno per stabilizzare il personale sanitario. Il capogruppo Roberto Renzetti è il primo firmatario del documento che è stato sottoscritto anche da Ivo Petrelli, Alessio Di Pasquale, Claudio Croce e Manuela Peschi, e che verrà portato domani (30 aprile) in consiglio comunale.

“Il Comune di Pescara - afferma Renzetti - si renda capofila di un’azione di pressing nei confronti della Regione Abruzzo per giungere alla stabilizzazione professionale di tutti gli Operatori della sanità precari, medici, infermieri, Oss, catapultati in trincea, nell’epicentro dell’emergenza coronavirus, dando prova di grande disponibilità e senso di responsabilità e che hanno guadagnato sul campo il diritto a un contratto a tempo indeterminato. Siano invece destinati a tutti i sanitari, Covid e no-Covid, i 5 milioni di euro non spesi della Regione Abruzzo per la riconversione delle strutture quale segno tangibile di gratitudine del territorio per l’immenso lavoro svolto negli ultimi due mesi”.