Forza Italia dona 5 saturimetri al 118 dell'ospedale di Pescara - FOTO

Grazie ad una raccolta fondi avviata da Forza Italia Abruzzo, questa mattina sono stati consegnati al 118 dell'ospedale di Pescara 5 saturimetri. Si tratta di dispositivi che permettono di identificare in tempi rapidi problemi respiratori anche in caso di contagio da Covid19.

Presente il coordinatore regionale del partito, il senatore Pagano, in collaborazione con l'associazione Alda e Sergio. Come spiegato dal senatore, su indicazione del presidente Berlusconi, Forza Italia continuerà ad avviare forme di aiuto concrete per l'emergenza Coronavirus, con altre raccolte fondi ed iniziative. Presenti anche il direttore del 118 dottor Lupini, il direttore generale della Asl Caponetti, il presidente dell'associazione Alda e Sergio Massimo Parenti.