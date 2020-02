Forza Italia rilancia sulla pista ciclabile in via della Pineta: "È un'opera sbagliata, va cancellata"

No al progetto per la pista ciclabile lungo via della Pineta. I consiglieri di Forza italia Ivo Petrelli, Alessio Di Pasquale e Claudio Croce tornano sulla questione dopo l'annuncio, da parte dell'assessore Albore Mascia, di far ripartire i lavori in quanto non esisterebbero soluzioni alternative che permettano di cambiare il progetto.

Secondo i consiglieri, il progetto è sbagliato e rischia di danneggiare residenti e commercianti a causa della cancellazione dei posti auto parlando di una fuga in avanti da parte dell'assessore che dovrebbe attendere la riunione di maggioranza convocata per il 6 febbraio prima di prendere decisioni irreparabili:

Ricordiamo che a Pescara abbiamo fior fiori di esempi in tal senso, non per ultimo il ‘caso’ della riqualificazione e semipedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele, costata alla città oltre 1milione di euro, intervento che la giunta Alessandrini ha cancellato in 6 mesi, riaprendo la strada al traffico e distruggendo la costosa pavimentazione. Eppure non ci risulta che tale iniziativa abbia avuto conseguenze dinanzi alla Corte dei Conti. Non solo: i fondi pubblici non si perdono solo per un ritardo o una modifica del cantiere, sarà piuttosto impegno dell’assessore delegato intervenire a Roma per difendere le eventuali modifiche decise.

I consiglieri ribadiscono di non essere contrari alle piste ciclabili, ma devono sempre rappresentare un beneficio e non un svantaggio per la città, come nel caso del cantiere di via della Pineta:

Si tolgono 45 parcheggi, ma non se ne individua uno solo nuovo, e questo solo perché non si vuole pensare di cambiare il percorso della pista ciclabile allungandola di 900 metri in via della Bonifica e individuando altri 70mila euro che serviranno a coprire la spesa aggiuntiva. È evidente che non possiamo condividere tale ostinazione, specie dopo la lunga e importante battaglia condotta, negli anni dell’amministrazione Alessandrini, contro la pista ciclabile di via Leopoldo Muzii, altro errore madornale ereditato che dovremo correggere.

I consiglieri di Forza Italia aggiungono che la questione, se sarà necessario, sarà portata in consiglio comunale con una seduta straordinaria.