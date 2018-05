Forza Italia presenta interrogazione su PescaraPorto e Regione Abruzzo

“Le strutture tecniche dell’amministrazione comunale Alessandrini rispediscono in Regione lo scottante fascicolo di PescaraPorto con annesso l’onere di dover annullare il titolo edilizio, come stabilito dal Tar, ma sembra che la Regione Abruzzo non abbia molto gradito il gentile omaggio arrivato senza alcun preavviso. La vicenda PescaraPorto potrebbe determinare la fine di un idillio tra le due amministrazioni politicamente gemelle che si ritrovano a dover gestire una vicenda che tutti rifuggono, o almeno questo dicono i rumors del palazzo che intendiamo chiarire attraverso un’interrogazione urgente nella quale chiediamo formalmente al sindaco Alessandrini di snocciolare tutti gli atti posti in essere sulla vicenda dopo il pronunciamento del Tar e la propria azione nei confronti della Regione affinchè venga ottemperato il dispositivo del Tribunale amministrativo regionale”.