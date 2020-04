Forza Italia dona una somma di denaro e promuove la "spesa sospesa" in due supermercati di Pescara

Forza Italia Abruzzo ha deciso di donare una somma di denaro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie abruzzesi in difficoltà a causa del Coronavirus. Lo ha fatto sapere il coordinatore regionale Pagano. Sarà la Caritas diocesana a provvedere alla distribuzione degli aiuti alimentari.

Il partito di Berlusconi ha sottolineato come in questo momento sia fondamentale fare gesti concreti ed immediati di solidarietà. Inoltre, ha aggiunto Pagano, il 23 e 24 aprile a Pescara, nei supermercati Conad in via del Circuito e via Tiburtina sarà disponibile l'iniziativa "spesa sospesa" che coinvolgerà direttamente i clienti, che potranno contribuire alla raccolta.

Forza Italia potrà così contribuire con un gesto di generosità ad acquistare pacchi di generi alimentari per il tramite dell' Associazione "Alda e Sergio" di Massimo Parenti cui sono effettuate le donazioni. Un ringraziamento va anche all’On. Martino e ad alcuni imprenditori abruzzesi che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Non possiamo nasconderci, ha aggiunto Pagano, e la situazione va affrontata con decisione e generosità per contenere l'inevitabile disagio sociale derivante dal lockdown e che proseguirà anche durante la fase di riapertura per tutti coloro che si sono trovano fortemente penalizzati dalle chiusure per l'epidemia.