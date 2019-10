Fontanelle, sindaco ed assessore Di Nisio incontrano i residenti di via Caduti per Servizio

Primo incontro per il "tour" nei quartieri della città per il sindaco Masci e l'assessore Di Nisio, accompagnati dal consigliere comunale Pignoli che ha proposto l'iniziativa che, nelle prossime settimane, porterà gli amministratori anche in altre zone di Pescara.

L'obiettivo è far sentire la voce dei cittadini e le loro richieste, arrivando a proposte concrete da mettere in atto da parte dell'amministrazione comunale. Questa mattina Masci e la Di Nisio sono stati accompagnati a Fontanelle, in particolare in via Caduti per Servizio dove sono stati esposti dai residenti i problemi nelle case popolari danneggiate e valutate proposte concrete per la sicurezza, come l'istituzione di un posto fisso di polizia municipale su cui il Comune sta lavorando, spiega Pignoli:

Un impegno assunto con i cittadini dal sottoscritto e dal sindaco, nel corso di un incontro avuto con i cittadini a Fontanelle, durante la campagna elettorale. Lo stesso impegno ci sarà per la ristrutturazione delle case di edilizia popolare comunali e dell'Ater per andare incontro alle richieste degli inquilini. Dopo Fontanelle proseguiremo nelle prossime settimane

con altre tappe nei quartieri e nelle zone della città e in particolare: via Tavo, Ferro di Cavallo, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Rigopiano, Zanni, zona San Giuseppe, San Donato, via Aldo Moro, Marina nord, Marina sud, Villaggio Alcyone"

L'assessore Di Nisio ha garantito il massimo impegno per tutelare ed assistere le fasce più deboli di popolazione.