Fontanelle, parcheggio in strada delle Casette: il centrodesta vota a favore ma attacca Alessandrini

Approvata dal consiglio comunale la delibera riguardante la realizzazione di un parcheggio pubblico in Strada delle Casette a Fontanelle. A votare a favore anche il centrodestra cittadino che però attacca l'amministrazione comunale parlando di una "pezza a colori" messa per riparare il danno causato dall'amministrazione comunale.

Il parcheggio infatti nasce per compensare i posti auto persi a causa della realizzazione della nuova pista ciclabile a Fontanelle fra via Aldo Moro, via delle Casette e via Tirino. Un progetto duramente contestato proprio dal centrodestra e dai residenti e commercianti della zona.

I capigruppo di Forza Italia e Lega Antonelli e D'Incecco:

"L’obiettivo prioritario ovviamente è stato quello di restituire subito un’area in cui consentire di parcheggiare l’auto a chi

deve portare i propri bambini a scuola, ma anche a chi abita nella zona e oggi abbiamo votato a favore della delibera definitiva che apre la strada all’esproprio del terreno individuato. Ovviamente il lavoro non è concluso: noi ci auguriamo che gli uffici tecnici si adoperino per la revisionen complessiva dei problemi di mobilità che oggi interessano via Tirino, via Aldo Moro e via Caduti

per Servizio a causa del cantiere del Comune e sul punto chiederemo la convocazione di nuove sedute di Commissione"

Per i consiglieri d'opposizione, la delibera rappresenta l'ennesimo fallimento della giunta Alessandrini, lontana dal territorio e dai cittadini.