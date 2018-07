Fondi per il turismo: rubinetti chiusi per le strutture che ospitano migranti

Stop ai contributi regionali per il turismo, per le strutture ricettive che hanno ospitato ed ospitano attualmente migranti. E' quanto stabilito dalla Commissione Regionale nell'approvazione del testo della legge 77, come voluto da Forza Italia con il capogruppo Sospiri che plaude a questa decisione e parla di un criterio giusto ed equo per agevolare solo coloro che hanno continuato a fare turismo e non chi ha speculato sulla questione dell'accoglienza dei profughi.

Sospiri ha commentato: