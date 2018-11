Fondi per lo stato di emergenza, Sospiri: "L'Abruzzo non ha inviato alcuna richiesta"

Il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, attacca l'amministrazione regionale e il nuovo direttore della Protezione civile perchè, nonostante il governo Conte abbia messo a disposizione 200 milioni di euro per affrontare lo stato di emergenza determinato dall’ultima ondata di maltempo su tutto il territorio nazionale, “la Regione Abruzzo ha dimenticato di dichiarare lo stato di emergenza, restando così fuori”.

“La notizia è arrivata nella serata di ieri – spiega Sospiri – quando il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 Regioni colpiti dall’ultima ondata di maltempo. Colpo di scena, l’Abruzzo non c’è, perché semplicemente non ha inviato al Governo la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza. Ci chiediamo come sia possibile che nessuno abbia pensato di chiedere lo stato di emergenza sulla base delle segnalazioni puntuali delle piccole aree”.