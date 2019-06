Fondi sottratti al Ciapi: ritirato l'emendamento della Lega

Il capogruppo della Lega in Regione dovrà spiegare in commissioni le motivazioni dell'emendamento presentato per la sottrazione di 600 mila euro al Ciapi, l'ente di formazione professionale della Regione Abruzzo. L'emendamento è già stato ritirato ha spiegato il presidente del consiglio regionale Sospiri a margine della seduta odierna durante la quale è intervenuto anche il consigliere del M5S Pettinari che per primo aveva attaccato la Lega per l'emendamento che rischiava di far chiudere l'ente.

Sandro Mariani, del Pd, ha aggiunto di aver parlato con un esponente della Lega che gli avrebbe spiegato che in realtà l'intento era quello di rivedere l'organizzazione del Ciapi. In aula era presente il presidente del Ciapi assieme ai dipendenti.