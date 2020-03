Arrivano i fondi per la scuola digitale: 2 milioni all'Abruzzo per 197 istituti. Questo il commento del capogruppo della commissione Cultura e Istruzione alla Camera, Gianluca Vacca:

“In questa fase drammatica la comunità degli insegnanti è un prezioso esempio per tutti noi: studenti, docenti e famiglie che, insieme, stanno portando a compimento l'anno scolastico grazie agli strumenti digitali, non senza difficoltà ma con dedizione ed entusiasmo. In questo contesto lo stanziamento dei fondi del Ministero è un supporto concreto e indispensabile per permettere a tutti i docenti, di ogni ordine scolastico, di svolgere al meglio la propria attività garantendo agli studenti una formazione completa”.