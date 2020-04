La Regione stanzia 6 milioni di euro con il Cura Abruzzo per imprese e autonomi

Sono in totale 6 i milioni di euro previsti dalla Regione con il Cura Abruzzo per il sostegno alle imprese e agli autonomi.

I fondi sono destinati a microimprese, autonomi e piccole aziende.

Come riferisce l'Agenzia Dire, a spiegare il meccanismo con cui saranno erogati è l'assessore e vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente.

Una misura, questa, destinata «a quella quella parte del mondo del lavoro che sente la crisi e cui si dà la possibilità di un rimborso spese del 40% per gli investimenti fino a un massimo di 5mila euro». Finanziamenti a fondo perduto con cui «si guarda al futuro al fine di stimolare investimenti per la riconversione o per modificare la propria capacità di fare impresa». La priorità nell'assegnazione dei fondi sarà data agli investimenti fatti in Abruzzo e a quelli che sono e saranno fatti successivamente all'entrata in vigore della legge.

Come per le famiglie non è previsto alcun nessun click day, infatti le domande saranno a sportello e si avvarrà di una autodichiarazione, «senza fare istruttorie se non di merito nella formalita' per la completezza dell'atto». Un meccanismo che partirà in dieci giorni.