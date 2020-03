Salvi i fondi per il prolungamento dell'asse attrezzato: l'annuncio del presidente Sospiri

Sono salvi i fondi per il prolungamento dell'asse attrezzato di Pescara lungo il porto canale bachina sud, la riorganizzazione di via Andre Doria e l'abbattimento dello svincolo a trombetta della pineta. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, a seguito della fima da parte della giunta Marsilio della delibera che individua il Comune di Pescara quale soggetto attuare del progetto, responsabile dunque di tutta la fase preliminare ed operativa.

La proposta, inviata al Mit, prevede che gli interventi dovranno iniziare entro il 2021, e Sospiri ha ricordato di aver partecipato a Roma al vertice per far partire i cantieri in città e in Abruzzo

Tre gli interventi fondamentali: il primo è il prolungamento dell’ultimo braccio dell’asse attrezzato sin dentro la banchina sud del porto canale, un collegamento essenziale pensando alle opere di completamento e ampliamento del porto già in progetto, opere che finalmente dovrebbero consentirci di ripristinare collegamenti passeggeri e merci di assoluto rilievo. A quel punto è evidente che consentire ai turisti o ai grossi mezzi di arrivare direttamente in porto, evitando le interferenze con la mobilità cittadina, sarà un valore aggiunto per il territorio. L’opera, ovviamente, determinerà la necessità di una revisione generale della viabilità in via Andrea Doria, la strada adiacente il porto canale, e in questo assetto si inserisce l’abbattimento dello svincolo a trombetta dell’asse, nell’area della pineta.

Sospiri ringrazia la giunta Marsilio e il sottosegretario De Annuntiis per aver agito in tempi rapidi salvando dunque i 15 milioni di euro di fondi.