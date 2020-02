Buone notizie dal Governo: in arrivo altri fondi per i lavori al Porto di Pescara

Ulteriori fondi, oltre a quelli già disponibili e stanziati, saranno messi a disposizione dal Governo per risolvere il problema del porto di Pescara, sia sul fronte del dragaggio per i fondali con il primo e secondo lotto, sia per lo svuotamento della vasca di colmata.

Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri che ha partecipato oggi 19 febbraio al vertice che si è tenuto a Roma al quale hanno partecipato anche il sindaco Carlo Masci, l’assessore delegato Luigi Albore Mascia, il capo di gabinetto Guido Dezio e gli ingegneri Fabrizio Trisi e Giuliano Rossi, oltre al comandante della Direzione Marittima De Carolis.

L'incontro ha permesso di mettere al centro dell'attenzione del ministero delle infrastrutture la questione del porto di Pescara, che sarà trattata con la massima attenzione; per questo, ha assicurato il Governo saranno stanziati fondi per un altro piccolo lotto di interventi strutturali a completamento del primo e secondo lotto che già stanno per andare in gara.